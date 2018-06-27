صور.. سفينة تقل 230 مهاجرا ترسو فى مالطا بعد أزمة استمرت أسبوعا

فاليتا (رويترز)

رست سفينة إنقاذ تحمل نحو 230 مهاجرا منذ نحو أسبوع فى مالطا، اليوم الأربعاء، لتنتهى أزمة مع إيطاليا، التى رفضت رسو السفينة فى أحد موانئها.

وقال جوزيف موسكات رئيس وزراء مالطا للصحفيين، إن سبعا من دول الاتحاد الأوروبى عرضت تقاسم عبء المهاجرين مع بلاده، ووصلت السفينة لايفلاين التى تديرها مؤسسة ميشن لايفلاين الخيرية الألمانية فى نحو الساعة 1740 بتوقيت جرينتش.

وقال موسكات فى وقت سابق اليوم للصحفيين، "ستحصل لايفلاين على إذن بدخول ميناء فى مالطا حيث ستبدأ على الفور إجراءات التحقق من الهوية والتثبت من أحقية المهاجرين فى اللجوء وتوزيعهم على دول أعضاء أخرى".

وأضاف "الحكومة المالطية أخذت زمام المبادرة فى حل الأزمة قبل أن يتدهور الوضع إلى أزمة إنسانية" بيد أنه أكد أن الجزيرة الصغيرة ليست ملزمة قانونا باستقبال السفينة.

ولايفلاين هى ثانى سفينة إنقاذ ترفض إيطاليا استقبالها هذا الشهر بعدما قال وزير الداخلية الجديد المناهض للمهاجرين ماتيو سالفينى إن روما لن تستقبل بعد الآن سفن الإنقاذ الخاصة لأنها "لا تستطيع أن تملى على إيطاليا سياستها الخاصة بالهجرة".

وأصبحت الهجرة قضية سياسية ملحة فى أنحاء أوروبا فى الأسابيع القليلة الماضية، منذ تولى الحكومة الإيطالية الجديدة السلطة وانقسام ائتلاف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الحاكم بشأن القضية.



سفينة المهاجرين تصل مالطا



سفينة المهاجرين



سفينة تقل 230 مهاجرا ترسو فى مالطا