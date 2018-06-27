صور..رئيس وزراء مالطا:سنسمح لسفينة على متنها 233 مهاجرا بالوقوف على شواطئنا

أ ف ب

أعلن رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات، اليوم الاربعاء، أن السفينة "لايفلاين" التى تنقل 233 مهاجرا سيسمح لها بالرسو فى مالطا، التى ستصلها مساء، ما يضع حدا لمعاناة إستمرت أسبوعا.

وقال، خلال مؤتمر صحفى فى فاليتا "أعتقد أن السفينة ستصل إلى سواحلنا مساء"، مضيفا "ستجرى عمليات تدقيق فى الهويات وإعادة توزيع الاشخاص على الدول الاعضاء (في الاتحاد الاوروبى) مع تقديم العناية الطبية اللازمة لمن يحتاج إليها".

وأوضح رئيس وزراء مالطا أنه سيتم حجز السفينة لدى رسوها لحاجات التحقيق معتبرا ان القبطان "خرق القوانين الدولية". واضاف "هذا الوضع ناجم عن قرارات ربان السفينة الذى لم يحترم القوانين الدولية وتجاهل توجيهات السلطات الايطالية"، وقال موسكات "بحثنا عن هذا الحل وتم اقتراح هذه الفكرة بإشراف رئيس المفوضية الاوروبية يونكر".