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صور.. حريق بغرفة كهرباء بمنشأة ناصر والدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران

الأربعاء، 27 يونيو 2018 06:17 م
صور.. حريق بغرفة كهرباء بمنشأة ناصر والدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران جانب من الحريق
كتب كريم صبحى
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اندلع حريق فى غرفة كهرباء بمنطقة منشأة ناصر بالقاهرة، وانتقل رجال الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.

تلقى العميد محمد ياسر، مأمور قسم شرطة منشأة ناصر، اليوم الأربعاء، بلاغا يفيد نشوب حريق بغرفة الكهرباء، المغذية للمنطقة، انتقل المقدم محمد شوكت رئيس المباحث لمكان الواقعة، وجارٍ السيطرة على الحريق بواسطة رجال الحماية المدنية.

اشتعال النيران بغرفة كهرباء
اشتعال النيران بغرفة كهرباء

 

السيطرة على الحريق
السيطرة على الحريق

 

أهالى منشاة ناصر خلال إطفاء الحريق
أهالى منشاة ناصر خلال إطفاء الحريق

 

خلال محاولة الحماية المدنية السيطرة على النيران
خلال محاولة الحماية المدنية السيطرة على النيران

 

رجال الشرطة بموقع الحريق
رجال الشرطة بموقع الحريق

 

سيطرة رجال الحماية المدنية على الحريق
سيطرة رجال الحماية المدنية على الحريق

 


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