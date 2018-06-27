صور.. حريق بغرفة كهرباء بمنشأة ناصر والدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران

كتب كريم صبحى

اندلع حريق فى غرفة كهرباء بمنطقة منشأة ناصر بالقاهرة، وانتقل رجال الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.

تلقى العميد محمد ياسر، مأمور قسم شرطة منشأة ناصر، اليوم الأربعاء، بلاغا يفيد نشوب حريق بغرفة الكهرباء، المغذية للمنطقة، انتقل المقدم محمد شوكت رئيس المباحث لمكان الواقعة، وجارٍ السيطرة على الحريق بواسطة رجال الحماية المدنية.



اشتعال النيران بغرفة كهرباء



السيطرة على الحريق



أهالى منشاة ناصر خلال إطفاء الحريق



خلال محاولة الحماية المدنية السيطرة على النيران



رجال الشرطة بموقع الحريق