صور.. تشييع جنازة شقيقة شيخ الأزهر بالأقصر بحضور قيادات المحافظة

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة القرنة غربي محافظة الأقصر، صباح اليوم الأربعاء، تشييع جنازة شقيقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بحضور عدد من القيادات التنفيذية ورجال الأمن بالمحافظة، حيث أقيمت مراسم الدفن في مسقط رأس الإمام الأكبر بمدافن العائلة بالقرنة.

وحضر فعاليات الجنازة التي تقدمها الشيخ محمد الطيب، وكل من اللواء عصام الحملي مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد، واللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، وقيادات محافظة الأقصر ومجلس مدينة القرنة، ومن المقرر أن يتوجه فضيلة الإمام الأكبر إلى الأقصر لتشييع الجنازة وتلقى العزاء فى شقيقته الحاجة "نفيسة محمد أحمد الطيب" عن عمر ناهز 90 سنة.



















