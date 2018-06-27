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صور.. انفجار مزدوج بمنطقة عفرين شمال غرب سوريا

الأربعاء، 27 يونيو 2018 09:04 م
صور.. انفجار مزدوج بمنطقة عفرين شمال غرب سوريا انفجار عفرين
رويترز
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قال المرصد السورى لحقوق الإنسان، إن انفجارا مزدوجا أسفر عن مقتل 9 أشخاص، اليوم الأربعاء، فى عفرين بشمال غرب سوريا، وهى منطقة تسيطر عليها جماعات مدعومة من تركيا بعد انتزاعها فى هجوم هذا العام.

 وذكر المرصد أن انفجارا وقع قرب دوار كوة الحداد فى وسط مدينة عفرين بينما وقع الآخر قرب مقر للقوات التركية على طريق يؤدى إلى مستشفى.

وسيطر مقاتلو المعارضة المدعومون من تركيا على عفرين فى مارس بعد أن طردوا فصيل وحدات حماية الشعب الكردية الذى تعتبره أنقرة منظمة إرهابية لها صلات بحزب العمال الكردستانى الذى يشن تمردا منذ ثلاثة عقود على أراضيها، وقال المرصد ومقره بريطانيا إن جماعات مسلحة متمركزة فى عفرين خاضت فى وقت سابق اشتباكات إثر نزاع عند نقطة تفتيش، وأضاف أن هناك أربعة مقاتلين على الأقل بين القتلى فى الانفجارين بينما يعانى بعض المصابين من جروح خطيرة.

انفجار عفرين
انفجار عفرين

 

جانب من انفجار عفرين
جانب من انفجار عفرين

 

 


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المرصد السورى: مقتل 9 فى انفجار مزدوج بمنطقة عفرين

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