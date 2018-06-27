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صور.. الخارجية تكرم أسر شهداء عمليات حفظ السلام فى الأمم المتحدة

الأربعاء، 27 يونيو 2018 10:19 ص
صور.. الخارجية تكرم أسر شهداء عمليات حفظ السلام فى الأمم المتحدة جانب من تكريم أسر شهداء عمليات حفظ السلام فى الأمم المتحدة
كتب هيثم سلامة
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قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إنه تم تكريم أسر شهداء عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، فى ذكرى يوم عمليات حفظ السلام.

نشر أحمد أبو زيد، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، صورا لتكريم أسرة شهداء عمليات حفظ السلام،  قائلا: "فى ذكرى يوم عمليات حفظ السلام وزارات الخارجية والدفاع والداخلية تكرم أسر شهداء عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة".

تكريم أسر شهداء عمليات حفظ السلام فى الأمم المتحدة (4)
تكريم أسر شهداء عمليات حفظ السلام فى الأمم المتحدة
تكريم أسر شهداء عمليات حفظ السلام فى الأمم المتحدة
تكريم أسر شهداء عمليات حفظ السلام فى الأمم المتحدة 
تكريم أسر شهداء عمليات حفظ السلام فى الأمم المتحدة (2)
تكريم أسر شهداء عمليات حفظ السلام فى الأمم المتحدة 
تكريم أسر شهداء عمليات حفظ السلام فى الأمم المتحدة (1)
تكريم أسر شهداء عمليات حفظ السلام فى الأمم المتحدة

 

 


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