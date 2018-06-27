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صور.. الاحتلال الإسرائيلى يقصف سيارة فلسطينية والمقاومة ترد برشقة صواريخ

الأربعاء، 27 يونيو 2018 05:24 ص
صور.. الاحتلال الإسرائيلى يقصف سيارة فلسطينية والمقاومة ترد برشقة صواريخ قوات الاحتلال - أرشيفية
(أ ش أ)
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استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، سيارة فلسطينية فى مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قبل أن ترد المقاومة بإطلاق رشقة من الصواريخ على مستوطنات غلاف غزة.

وأكدت مصادر محلية أن طائرة بدون طيار قصفت سيارة وسط النصيرات دون وقوع إصابات.

من جانبها ردت المقاومة على القصف الإسرائيلى بإطلاق رشقة من الصواريخ على مستوطانت غلاف غزة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية إن صاروخا سقط فى منطقة مفتوحة بشاعر هنيغف جنوب إسرائيل .كما سقطت 3 صواريخ فى شاطئ عسقلان.

وأكدت وسائل إعلام الاحتلال سقوط عدة قذائف فى كيسوفيم.

السيارة المقصوفة
السيارة المقصوفة

 

القصف الإسرائيلي
القصف الإسرائيلي

 

عملية القصف
عملية القصف

 


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