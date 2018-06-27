صور..الأمير وليام يزور مدرسة تابعة للأنروا فى مخيم الجلزون الفلسطينى

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

زار الأمير البريطانى وليام، مدرسة تابعة للأنروا خلال زيارته لمخيم الجلزون للاجئين الفلسطينيين فى الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأربعاء، بعد أن عبر خلال اجتماع مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس عن آماله فى أن يحل السلام فى الشرق الأوسط.

وفى أول زيارة رسمية لفرد من العائلة المالكة البريطانية لإسرائيل والأراضى الفلسطينية، تجول وليام فى منشأة طبية تابعة للأمم المتحدة فى مخيم الجلزون قرب مدينة رام الله.



الأمير البريطانى وليام فى مدرسة تابعة للأنروا



الأمير وليام مع طالبات فلسطينيات