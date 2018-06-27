صندوق تحيا مصر: تمويل 7386 مشروعاً للمرأة المعيلة

كتب مدحت وهبة

أعلن صندوق تحيا مصر أن عدد المشروعات التى تم تمويلها ضمن برنامج دعم وتمكين المرأة المعيلة "مستورة" بلغ 7386 مشروعًا حتى يونيو الجارى، بتمويل قيمته 113 مليون جنيه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتم صرف مبلغ ‏100‏ مليون جنيه قيمة الشريحة الثانية من تمويل البرنامج البالغ قيمته الإجمالية 250 مليون جنيه، لضمان تحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة المعيلة وخلق فرص عمل لها لتتمكن من مواجهة الأعباء اليومية واستغلال إمكانياتها المتاحة لضمان حياة كريمة لها ولأسرتها، لاسيما وأن المرأة المعيلة تمثل شريحة كبيرة من المجتمع.

ويستهدف برنامج "مستورة" كل امرأة قادرة على العمل وليس لها دخل ثابت، ويتراوح عمرها ما بين 21 و60 سنة، ليساعدها على إنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وتحويلها من متلقية للدعم إلى عنصر منتج وفاعل فى المجتمع، بتسليمها قرض فى صورة معدات أو وسائل إنتاج وليس كمبالغ مالية، وتتراوح قيمة التمويل ما بين 4 آلاف و20 ألف جنيه، يسدد شهريا على مدار عامين بدون فائدة.

وتشمل المشروعات الممولة من برنامج" مستورة" كل الأنشطة المدرة للدخل، ويتم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعى البالغ عددها 93 فرعا فى جميع أنحاء الجمهورية، ليصل البرنامج لأكبر عدد من المستفيدات حتى أقصى الحدود، وبالفعل تم تمويل 15 مشروعا في حلايب وشلاتين وأبو رماد بقيمة نصف مليون جنيه.

ويشترط على المتقدمات للبرنامج، استيفاء طلب الحصول على مشروع" مستورة" من بنك ناصر الاجتماعى، أن تكون المتقدمة تحمل الجنسية المصرية والإقامة الدائمة فى المكان الذى سيصدر منه القرض مع عدم وجود قروض غير مسددة وكذلك صورة بطاقة الرقم القومى سارية مع استيفاء البحث الاجتماعي بمعرفة فروع بنك ناصر الاجتماعى واستيفاء نموذج استعلام لكل متقدمة وكذلك بيان بالمعاش أو النفقة إن وجد إضافة إلى إيصال إيجار أو كهرباء أو غاز حديث إن وجد.