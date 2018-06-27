شيخ الأزهر يترأس جلسة هيئة كبار العلماء ويتوجه للأقصر للمشاركة بعزاء شقيقته

يترأس فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اجتماع هيئة كبار العلماء، بمقر المشيخة، لبحث عدد من الموضوعات المعروضة على جدول أعمال الهيئة، وتقدم كبار العلماء لفضيلة الإمام الأكبر بالعزاء فى وفاة شقيقته، التى وافتها المنية صباح اليوم الأربعاء، حيث يغادر فضيلة شيخ الأزهر لمسقط رأسه الأقصر للمشاركة فى عزاء شقيقته عصر اليوم.

وكان قد نعى الأزهر الشريف بمزيد من التسليم والرضا بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن – شقيقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، التى انتقلت إلى جوار ربها، صباح اليوم الأربعاء.

وتقدم الأزهر الشريف وجميع هيئاته وقياداته والعاملين به بخالص العزاء وصادق المواساة لفضيلة الإمام الأكبر وجميع أسرتها الكريمة، داعين الله -جلت قدرته- أن يتغمد الفقيدة بواسع مغفرته ورحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان، "إِنَّا للهِ وإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".

وأعلن الأزهر الشريف أن العزاء بالأقصر وقاصر على الأسرة.