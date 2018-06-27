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سفينة "لايف لاين" تطلب الدخول للمياه المالطية

الأربعاء، 27 يونيو 2018 03:48 م
سفينة "لايف لاين" تطلب الدخول للمياه المالطية سفينة مهاجرين ـ صورة أرشيفية
روما (أ ش أ)
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قالت منظمة (لايف لاين) الألمانية غير الحكومية، إن سفينتها التى تحمل الاسم ذاته، تطلب الدخول إلى المياه المالطية.

وتضمنت الرسالة التى نشرتها المنظمة الإنسانية على مدونة (تويتر) للتواصل الاجتماعى - وفق ما نقلته وكالة أنباء آكى الإيطالية اليوم الأربعاء، طلب قبطان السفينة الكابتن كلاوس بيتر ريش الدخول إلى المياه المالطية للبحث عن ميناء آمن من وضع الأرصاد الجوية المقلقة فى الساعات القادمة.

وقال : "إنه قبل يوم واحد وردتنا أخبار تقول أن بإمكاننا الذهاب إلى مالطا، لكننا لم نحصل على أى إذن بعد"..مضيفا :"نحن نسأل الآن عما إذا كنا نستطيع على الأقل الوقوف أمام الساحل المالطى كوننا نتعرض لضربات أمواج عالية ورياح عاتية".

وخلص إلى القول "كما تعلمون إننا نتوقع مرحلة أخرى من رياح قوية وهيجان للبحر فى الساعات القادمة، ولدينا على متن السفينة عدد كبير من الناس الذين يعانون بشدة من دوار البحر".

 


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