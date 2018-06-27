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رئيس مجلس الدولة يوجه دعوة للمستشار يحيي دكرورى لحضور عمومية ترقية القضاة

الأربعاء، 27 يونيو 2018 05:38 م
رئيس مجلس الدولة يوجه دعوة للمستشار يحيي دكرورى لحضور عمومية ترقية القضاة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى
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وجه المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، دعوة إلى المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول، لحضور جلسة الجمعية العمومية المقرر عقده يوم الإثنين المقبل 2 يوليو، للنظر فى ترقية قضاة مجلس الدولة، وذلك بحسب بيان لمجلس الدولة.
 
وتنعقد الإثنين المقبل، الجمعية العمومية لمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس المجلس، وسيتم وقتها الإعلان الرسمى عن التشكيل الجديد الخاص بالمجلس وسيبدأ العمل به أول أكتوبر المقبل.
 
ويخرج من المجلس الخاص هذا العام كل من المستشارين يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس المجلس رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، والذى ألقى آخر كلماته اليوم بالجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بالمجلس، والمستشار فايز شكرى حنين، رئيس هيئة المفوضين بمجلس الدولة، والمستشار أحمد أبوالنجا رئيس المحاكم الإدارية والتأديبية، لبلوغهم سن التقاعد "المعاش"فى 30 يونيو الجارى.
 
 
 
 
 

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