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رئيس الامتحانات عن نتيجة الثانوية: إن شاء الله فى حاجة كويسة لأولادنا

الأربعاء، 27 يونيو 2018 03:03 م
رئيس الامتحانات عن نتيجة الثانوية: إن شاء الله فى حاجة كويسة لأولادنا الدكتور رضا حجازى رئيس امتحانات الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين
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قال الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الهيئة الفنية لواضعى امتحان الأحياء للثانوية العامة استجابت لشكوى بعض الطلاب وقررت إضافة بدائل على إجابات بعض الأسئلة فى نموذج الإجابة، وسيتم مراجعة الأوراق التى تم تصحيحها فى ضوء التعديلات الجديدة لنموذج الإجابة. 

وأضاف رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن نسب النجاح فى المواد التى تم الانتهاء من تصحيحها مرتفعة كمان أن الشرائح مرتفعة أيضا خاصة من 90 حتى 100، قائلا: إن شاء الله فى حاجة كويسة لأولادنا هذا العام فيما يتعلق بالنتيجة.

 

وأوضح أنه لا يمكن توقع نسبة النجاح العامة هذا العام لأن معظم المواد لم يتم الانتهاء من تصحيحها ولكن نؤجل الحديث عن هذا الأمر فى وقته.

 

وأشار حجازى إلى أن لجنة مراجعة جودة التصحيح تعمل فى الكنترولات وسيتم الإفصاح عن تقريرها وهل هناك وجود غش جماعى من عدمه نهاية الامتحانات.


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