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دواوين الوزارات × 24 ساعة.. التموين: لا صحة لنقص الزيت والسكر بالبطاقات

الأربعاء، 27 يونيو 2018 12:06 ص
دواوين الوزارات × 24 ساعة.. التموين: لا صحة لنقص الزيت والسكر بالبطاقات د. على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
إعداد – وائل ربيعى
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
 
وزارة الصحة: 
 
 
 
 
وزارة التموين: 
 
 
وزارة التضامن الاجتماعى: 
 
 
وزارة التربية والتعليم: 
 
 
 
وزارة الإسكان: 
 
 
وزارة الأوقاف:
 
 
وزارة النقل: 
 
 
وزارة الزراعة: 
 
 
وزارة الكهرباء:
 
 
 
 

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