دواوين الوزارات × 24 ساعة.. التموين: لا صحة لنقص الزيت والسكر بالبطاقات

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وزارة الصحة:
وزارة الصحة تتصدى لسماسرة بيع "الدم" و"الأعضاء" عبر مواقع التواصل.."العلاج الحر" يتقدم ببلاغ لحظر موقع إلكترونى مخصص لاصطياد الزبائن.. وهالة زايد: لدينا 220 بنك دم وباب الوصايا مفتوح للراغبين بالتبرع بأعضائهم
وزارة التموين:
وزارة التضامن الاجتماعى:
وزارة التربية والتعليم:
وزارة الإسكان:
بعد تصديق الرئيس السيسى على قانون الإسكان الاجتماعى.. التشريع أعده الوزير الأسبق فتحى البرادعى.. تم تعديله 3 مرات لتغيير دخل الأسرة.. يرسخ حق السكن لذوى الدخول المنخفضة.. ويغلظ عقوبات الغش للحصول على وحدة مدعمة
وزارة الأوقاف:
وزارة النقل:
وزارة الزراعة:
وزارة الكهرباء:
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة