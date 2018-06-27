video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 27 يونيو 2018 09:42 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

حملات مرورية مكبرة على الطرق لرصد المخالفات بالقاهرة والجيزة

الأربعاء، 27 يونيو 2018 09:08 ص
حملات مرورية مكبرة على الطرق لرصد المخالفات بالقاهرة والجيزة حملات أمنية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

عززت، اليوم الأربعاء، الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها .

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكبرة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وانتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، بناء على تعليمات اللواء طارق حجاج مدير المرور للحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المرور يشن حملات مرورية بمواقف السيارات لمنع استغلال السائقين

أخبار الحوادث

اخبار المرور

حملات مرورية

محاور القاهرة و الجيزة




لا تفوتك
وزير الكهرباء: الرئيس مفاوض شاطر وحصل من "سيمنز" على أسعار لم ولن تحدث

وزير الكهرباء: الرئيس مفاوض شاطر وحصل من "سيمنز" على أسعار لم ولن تحدث

حملات مرورية بالطرق السريعة لتوعية قائدى السيارات..صور

حملات مرورية بالطرق السريعة لتوعية قائدى السيارات..صور

صور.. مميش: قناة السويس حققت اعلى عائدات بتاريخها بلغت 600 مليون دولار.. القناة الجديدة شريان التنمية لمصر ومستقبلها.. الفقى: تأميمها تأكيد للإرداة المصرية.. وسفيرة بلجيكا: علاقتنا مع القاهرة قوية منذ عام 1838

صور.. مميش: قناة السويس حققت اعلى عائدات بتاريخها بلغت 600 مليون دولار.. القناة الجديدة شريان التنمية لمصر ومستقبلها.. الفقى: تأميمها تأكيد للإرداة المصرية.. وسفيرة بلجيكا: علاقتنا مع القاهرة قوية منذ عام 1838

السوشيال ميديا هذا الأسبوع.. مسكة إيد الأمير هارى لزوجته ميجان.. ملياردير مصرى يحتفل بزفافه على سورية عمرها 62 عاما.. أبطال الألعاب الفردية يطيبون جراح المونديال.. ورسائل المحبة بين المصريين والسعوديين

السوشيال ميديا هذا الأسبوع.. مسكة إيد الأمير هارى لزوجته ميجان.. ملياردير مصرى يحتفل بزفافه على سورية عمرها 62 عاما.. أبطال الألعاب الفردية يطيبون جراح المونديال.. ورسائل المحبة بين المصريين والسعوديين

كأس العالم 2018.. كوبر على رأس 5 مدربين ضحايا مونديال روسيا

كأس العالم 2018.. كوبر على رأس 5 مدربين ضحايا مونديال روسيا

جوجل تطلق برنامجا جديدا لمساعدة المطورين على ابتكار محتوى للواقع المعزز

جوجل تطلق برنامجا جديدا لمساعدة المطورين على ابتكار محتوى للواقع المعزز

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة