حالة الطقس اليوم الأربعاء 27/6/2018 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم الأربعاء، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء جنوبا نهارا، لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بالقاهرة العظمى 40 والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 21، ومطروح العظمى 29 والصغرى 23.

الطقس فى الأردن نهاراً:

توالى درجات الحرارة ارتفاعها، لتتجاوز معدلاتها العامة نسبة لهذا الوقت من العام بحدود 3-5 درجات مئوية.

وتسود أجواء حارة نسبياً فى مختلف المناطق، وتكون حارة فى الأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية. وتكون الرياح متقلبة الاتجاهات، إلى شمالية غربية معتدلة السرعة عصراً ومساءً.

فى خليج العقبة:

- الرياح: شمالية، مُعتدلة إلى نشطة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.

- يُحذر من التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس تجنبا لخطر الاصابة بضربات الشمس.

ليلاً :

تسود أجواء مُعتدلة في عموم المناطق.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.