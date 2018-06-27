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جورجيا تمنع شركتى طيران سوريتين من دخول مجالها الجوى

الأربعاء، 27 يونيو 2018 04:29 م
جورجيا تمنع شركتى طيران سوريتين من دخول مجالها الجوى طيران سوريا ممنوع من دخول جورجيا
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قال رئيس هيئة الملاحة الجوية فى جورجيا، لرويترز، إن بلاده منعت شركتى طيران سوريتين من دخول مجالها الجوى، ردا على اعتراف دمشق، الشهر الماضى، بإقليمين منشقين عن جورجيا كدولتين مستقلتين.

وأظهر تحقيق، أجرته رويترز، فى أبريل، أن إحدى الشركتين، وهى شركة أجنحة الشام، نقلت متعاقدين عسكريين للمشاركة فى القتال فى سوريا.

وقال جوتشا ميزفريشفيلى، رئيس الهيئة، مساء أمس الثلاثاء، "أستطيع تأكيد أن المجال الجوى فى جورجيا مغلق أمام شركتى طيران سوريتين هما مؤسسة الطيران العربية السورية وأجنحة الشام".

وأضاف "وسيغلق المجال أمام أى شركات طيران سورية... اتخذنا هذا القرار بعد اعتراف سوريا بإقليمينا المحتلين".

 

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