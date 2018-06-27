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جهاز "القاهرة الجديدة" ينظم حملة لإزالة الإشغالات والمخالفات بالتجمع الخامس

الأربعاء، 27 يونيو 2018 09:51 ص
جهاز "القاهرة الجديدة" ينظم حملة لإزالة الإشغالات والمخالفات بالتجمع الخامس نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة خلال إشرافه على حملة الإزالة
كتب أحمد حسن
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أكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم تنفيذ حملة مكبرة استمرت عدة أيام، لإزالة الإشغالات، والمخالفات، والتعديات، والإعلانات المخالفة، بالحى الثالث، ومركز خدمات التجمع الخامس، وذلك تحت إشراف المهندس عبدالرؤوف الغيطى، نائب رئيس جهاز المدينة، وبمعاونة الإدارة العامة لشرطة التعمير، والإدارات المختلفة بالجهاز، لتحقيق الانضباط بالمدينة.

 

وأوضح المهندس عبدالرؤوف الغيطى، نائب رئيس الجهاز، أن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، نفذ عددا من الحملات فى الفترة الأخيرة لإزالة مخالفات البناء، والإشغالات، مؤكدا مواصلة حملات الإزالة لجميع أشكال المخالفات والإشغالات، تنفيذاً للقانون، ومن أجل الحفاظ على المظهر الجمالى للمدينة، ومنع ظهور أى عشوائيات بها.

 

وفى إطار جهود جهاز مدينة القاهرة الجديدة فى تنفيذ أعمال التطوير، أشار المهندس عبدالرؤوف الغيطى، إلى أن إجمالى عدد كشافات الإنارة المخطط استبدالها بالتجمع الخامس خلال الفترة القادمة حوالى 5000 كشاف.​


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