جنايات القاهرة تقضى بالإعدام شنقاً للمتهم بقتل شاب بالخليفة

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على النمر، بمعاقبة "سيف، م، س" بالإعدام شنقاً، لاتهامه بقتل مواطن والشروع فى قتل أخر فى منطقة الخليفة.

صدر الحكم برئاسة المستشار على النمر وعضوية المستشارين محمد حسنى العالم وطارق خميس وأيمن فرحات، وأمانة سر شريف محمد.

وأسندت النيابة للمتهم "سيف، م، س" تهمة قتل المجنى عليه إسلام محمد محمد عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله باستخدام "سنجة" حيث سدد له طعنات أودت بحياته، كما أسندت النيابة الشروع فى قتل المجنى عليه أيمن محمد محمد مع سبق الإصرار بحيث أنه إنهال عليه بعدة طعنات أحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى.