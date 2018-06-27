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توقيع اتفاق السلام بين الأطراف المتنازعة بجنوب السودان فى الخرطوم

الأربعاء، 27 يونيو 2018 01:27 م
توقيع اتفاق السلام بين الأطراف المتنازعة بجنوب السودان فى الخرطوم اتفاقية السلام بين الاطراف المتنازعة فى الخرطوم
كتب سمير حسنى
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وقعت الأطراف المتنازعة بدولة جنوب السودان، فى القصر الجمهورى بالعاصمة السودانية الخرطوم، على اتفاقية السلام لتنهى حقبة من الحرب الأهلية استمرت عدة سنوات.

 

وكان مساعد وزير الخارجية الأمريكى للشئون الأفريقية دونالد ياماهوتو أعرب عن ترحيب بلاده بجولة مفاوضات السلام بدولة جنوب السودان التى تعقد حاليا بالخرطوم، مثمناً الاختراق المهم الذى تم تحقيقه.

 

وأكد ياماهوتو - فى اتصال هاتفى مع وزير الخارجية السودانى الدكتور الدرديرى محمد أحمد - دعم الولايات المتحدة الأمريكية للجهود التى يضطلع بها السودان فى هذا الصدد..متمنياً أن يتواصل التنسيق والتشاور الثنائى بين البلدين حول كافة القضايا خاصة المتعلقة بتحقيق وتعزيز حالة الأمن والسلم الإقليميين ومعالجة قضايا المنطقة خدمةً لمصالح شعوبها.


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الخرطوم

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