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تباين مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم

الأربعاء، 27 يونيو 2018 10:20 ص
تباين مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم البورصة المصرية - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى وتراجعا مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.08%، وصعد مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.19%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.20%.
 
فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.03%، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.01%.
 
وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة أنهى تعاملات جلسة أمس على انخفاض ليغلق أسفل مستوى الدعم الثانوى 16.200 بنقاط قليلة، وبالرغم من ذلك فنحن نعتقد أن الحركة الحالية الهدف منها اعادة اختبار خط الاتجاه الهابط الذي تم اختراقه لأعلى منذ عدة جلسات، مضيفة ففي حالة تماسك المؤشر أعلى منطقة الدعم 15.800-16.000 فمن المنتظر أن يتبع ذلك تصحيح قوى لأعلى ونحن نرجح ذلك. ومن ناحية أخرى فإن الهبوط دون مستوى 15.800 يلغى السيناريو الإيجابى.
 
 

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