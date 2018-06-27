اليوم.. بوتين يستقبل مستشار الرئيس الأمريكى للأمن القومى

(أ ف ب)

يستقبل فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، فى موسكو مستشار البيت الأبيض للأمن القومى جون بولتون الذي يزور موسكو للتحضير للقاء محتمل بين الرئيس الروسي ونظيره الأمريكى دونالد ترامب، على ما أفاد الكرملين.

وقال المتحدث دميتري بيسكوف إن "الرئيس سيستقبل بولتون في الكرملين" وسيجرى معه محادثات تتناول "المشكلات الدولية الكبرى" و"وضع العلاقات الثنائية المتردى".

واستقبل رئيس الحكومة الإيطالية جوسيبى كونتى ووزيرة الدفاع اليزابيتا ترينتا، أمس الثلاثاء، جون بولتون، مستشار الأمن القومى للرئيس دونالد ترامب فى روما.وكتب كونتى، على تويتر، "مسرور لاننى استقبلت اليوم السفير جون بولتون، وبحثنا معه الاجتماع المقبل مع الرئيس دونالد ترامب. الى اللقاء في واشنطن" ملمحا إلى زيارته المقبلة للولايات المتحدة للقاء الرئيس الامريكى.