"اليوم السابع": مؤتمر عشوائى لرئيس اتحاد الكرة.. السقوط فى وحل التبريرات التافهة

تنشر جريدة "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، مجموعة من الموضوعات والملفات المهمة على رأسها، التقديم إلكترونيا للمدارس اليابانية 2 يوليو.. رئيس الوزراء: المدارس تقدم خدمة تعليمية متميزة لشرائح متوسطى الدخل.. ومجلس الوزراء يعتمد تعويضات عقود المقاولات، كما تنشر أيضا على صفحاتها، مؤتمر صحفى عشوائى لرئيس اتحاد الكرة.. السقوط فى وحل التبريرات التافهة.. فضائح وألفاظ خارجة على الهواء مباشرة بين أبوريدة وعبدالغنى بسبب ملابس المنتخب.. رئيس الجبلاية يعجز عن تقديم ردود مقنعة على الاتهامات ببيع التذاكر وفوضى مقر الإقامة.. أبوريدة يهاجم الإعلام.. ويرفض أى حديث عن الاستقالة ويؤكد: البعثة قدمت كل ما عليها.





فيما يلى عناوين أهم موضوعات عدد الغد من "اليوم السابع"..



ـ مؤتمر صحفى عشوائى لرئيس اتحاد الكرة.. السقوط فى وحل التبريرات التافهة.. فضائح وألفاظ خارجة على الهواء مباشرة بين أبوريدة وعبدالغنى بسبب ملابس المنتخب.. رئيس الجبلاية يعجز عن تقديم ردود مقنعة على الاتهامات ببيع التذاكر وفوضى مقر الإقامة.. أبوريدة يهاجم الإعلام.. ويرفض أى حديث عن الاستقالة ويؤكد: البعثة قدمت كل ما عليها





ـ السيسى: مصر مؤهلة لتصبح جسراً للطاقة بين أفريقيا وأوروبا



ـ التقديم إلكترونيا للمدارس اليابانية 2 يوليو.. رئيس الوزراء: المدارس تقدم خدمة تعليمية متميزة لشرائح متوسطى الدخل.. ومجلس الوزراء يعتمد تعويضات عقود المقاولات





ـ وزير الأوقاف فى أول حوار عقب تجديد الثقة: ثورة 30 يونيو كتبت تاريخاً استثنائياً والسيسى أنقذ مصر



ـ «النقد الدولى» يصوت غداً على صرف 2 مليار دولار لمصر.. سداد المستحقات الحكومية الأكثر من 100 ألف جنيه إلكترونيا





ـ «المركزى» يطلق مبادرة لتسوية مديونيات 3500 شركة و337 ألفاً من الأفراد.. إعفاء المتعثرين من الفوائد حال التزامهم بسداد 100% من الدين قبل نهاية العام الجارى



ـ تصفية خلية إرهابية لاستهداف مناطق حيوية بأسيوط





ـ الكنترولات انتهت من تصحيح 4 مواد.. مصادر: المؤشرات الأولية بالثانوية تؤكد: نسبة النجاح ستكون أعلى من العام الماضى



ـ الأفضل للاقتصاد الاستثمار العقارى أم المشروعات الصغيرة؟.. خبراء: الاستثمار العقارى

لا يحقق تنمية مستدامة والحل فى الصناعة





ـ فعاليات التدريب «ميدوزا 6» تتواصل بمشاركة القوات الجوية والبحرية والخاصة المصرية واليونانية والقبرصية



ـ النائب العام: الكاميرات لم ترصد ريجينى داخل أو بالقرب من محطات مترو الأنفاق





ـ "قطريليكس": الدوحة وراء محاولة اغتيال رئيس وزراء إثيوبيا





