النيابة تتهم رئيس شركة مياه الشرب بالجيزة بالرشوة وتواجهه بالتسجيلات

كتب أحمد الجعفرى

واجهت نيابة أول أكتوبر، منذ قليل، رئيس شركة مياه الشرب بالجيزة، بنتائج تفريغ التسجيلات التى تثبت تورطه فى طلب رشوة مالية، مقابل إرساء أعمال لمقاول بالأمر المباشر.

ووجهت النيابة العامة للمتهم عدة اتهامات بينها الرشوة واستغلال النفوذ، بعدما أشارات تحريات هيئة الرقابة الإدارية إلى تورطه فى إرساء أعمال لمقاول بالأمر المباشر بدون مناقصات وحصوله على سيارة على سبيل الرشوة.

وكشف مصادر قانونية، أنه من المقرر أخذ بصمة صوت المتهم بمعرفة خبراء الأصوات باتحاد الإذاعة والتلفزيون، لمضاهاتها بالصوت الوارد بالتسجيلات التى تثبت عملية الرشوة.

وكانت النيابة العامة فرغت التسجيلات وفحصت المستندات التى تثبت واقعة الاتهام، بعدما عرض عليه عقب القبض عليه بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية.