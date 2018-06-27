video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 27 يونيو 2018 08:57 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

المغرب: أكثر من 10 آلاف مسلح من داعش والقاعدة فى أفريقيا

الأربعاء، 27 يونيو 2018 07:38 ص
المغرب: أكثر من 10 آلاف مسلح من داعش والقاعدة فى أفريقيا مسلحون - أرشيفية
(أ ف ب)
إضافة تعليق

أعلن وزير الخارجية المغربى ناصر بوريطة، خلال اجتماع فى قرب الرباط عقده التحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش فى سوريا والعراق أن أكثر من عشرة آلاف مسلح ينتمون لتنظيمى "داعش" و"القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامي" موجودون فى قارة أفريقيا.

وقال بوريطة خلال اجتماع عقده الممثلون السياسيون للتحالف الدولى فى الصخيرات قرب العاصمة المغربية إنه "فى إطار تطوّر استراتيجية داعش فإن أفريقيا من أكثر المناطق المستهدفة" حيث "يستغل الإرهابيون" نقاط ضعفها.

ودعا بوريطة للتعاون بين الدول الأفريقية والتحالف الدولى ضد تنظيم داعش، مشيرا خلال مؤتمر صحفى مشترك مع مبعوث الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الى التحالف بريت ماكجورك إلى أنه باستثناء سوريا والعراق وأفغانستان، تعرضت أفريقيا لأكثر الاعتداءات المسلحة و"عدد الضحايا فيها أكبر مما هو عليه فى أوروبا".

من جهته، قال ماكجورك إن الاجتماع أتاح لأعضاء التحالف "مشاركة معلومات تمكّن من بناء شبكة لحماية أراضينا"، ومنع المقاتلين من عبور الحدود والتصدى لتمويل الإرهاب.

وأشاد المبعوث الأمريكى بـ"الاجتماع الناجح جدا" الذى أنصب على "محاولة إنهاء المهمة فى سوريا".

وأفاد ماكجورك أن التحالف خصص 90 مليون دولار لبرامج إعادة الإعمار فى سوريا والعراق.

ويعد هذا الاجتماع الذى ضم 50 وفدا من بينهم 20 وفدا من أفريقيا، الأول من نوعه، بحسب الوزير المغربي.

وقال بوريطة إن "الدول الأفريقية لديها الكثير لتتعلمه من التحالف الدولى ضد داعش الذى شكّل فى العام 2014 حول الولايات المتحدة للتدخل فى العراق وسوريا".

 

       

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أوروبا على "رادار داعش".. وتركيا تقدم "الملاذ الآمن" لمقاتلى التنظيم.. تقرير لوكالة الشرطة الأوروبية يحذر من خطورة 2500 إرهابى أوروبى هارب من سوريا والعراق.. وخبراء أمن: أنقرة تقدم تسهيلات واضحة للدواعش

بالوثائق.. الجيش العراقى يواصل هزيمة الإرهابيين.. قيادات "داعش" ما بين "هارب ومقتول ومصاب".. العثور على مستندات بأسماء أعضاء التنظيم فى نينوى بعد تحريرها.. وضبط محكمة شرعية تحت الأرض بمدينة ديالى

اجتماع المدراء السياسيين للتحالف ضد داعش فى الصخيرات بالمغرب

المغرب

داعش

القاعدة

أفريقيا

التحالف الدولي




لا تفوتك
وزير الكهرباء: الرئيس مفاوض شاطر وحصل من "سيمنز" على أسعار لم ولن تحدث

وزير الكهرباء: الرئيس مفاوض شاطر وحصل من "سيمنز" على أسعار لم ولن تحدث

حملات مرورية بالطرق السريعة لتوعية قائدى السيارات..صور

حملات مرورية بالطرق السريعة لتوعية قائدى السيارات..صور

صور.. مميش: قناة السويس حققت اعلى عائدات بتاريخها بلغت 600 مليون دولار.. القناة الجديدة شريان التنمية لمصر ومستقبلها.. الفقى: تأميمها تأكيد للإرداة المصرية.. وسفيرة بلجيكا: علاقتنا مع القاهرة قوية منذ عام 1838

صور.. مميش: قناة السويس حققت اعلى عائدات بتاريخها بلغت 600 مليون دولار.. القناة الجديدة شريان التنمية لمصر ومستقبلها.. الفقى: تأميمها تأكيد للإرداة المصرية.. وسفيرة بلجيكا: علاقتنا مع القاهرة قوية منذ عام 1838

السوشيال ميديا هذا الأسبوع.. مسكة إيد الأمير هارى لزوجته ميجان.. ملياردير مصرى يحتفل بزفافه على سورية عمرها 62 عاما.. أبطال الألعاب الفردية يطيبون جراح المونديال.. ورسائل المحبة بين المصريين والسعوديين

السوشيال ميديا هذا الأسبوع.. مسكة إيد الأمير هارى لزوجته ميجان.. ملياردير مصرى يحتفل بزفافه على سورية عمرها 62 عاما.. أبطال الألعاب الفردية يطيبون جراح المونديال.. ورسائل المحبة بين المصريين والسعوديين

كأس العالم 2018.. كوبر على رأس 5 مدربين ضحايا مونديال روسيا

كأس العالم 2018.. كوبر على رأس 5 مدربين ضحايا مونديال روسيا

جوجل تطلق برنامجا جديدا لمساعدة المطورين على ابتكار محتوى للواقع المعزز

جوجل تطلق برنامجا جديدا لمساعدة المطورين على ابتكار محتوى للواقع المعزز

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة