المرصد السورى: مقتل 9 فى انفجار مزدوج بمنطقة عفرين

رويترز

قال المرصد السورى لحقوق الإنسان إن انفجارا مزدوجا أسفر عن مقتل تسعة أشخاص اليوم الأربعاء في عفرين بشمال غرب سوريا وهى منطقة تسيطر عليها جماعات مدعومة من تركيا بعد انتزاعها في هجوم هذا العام.

وذكر المرصد أن انفجارا وقع قرب دوار كوة الحداد فى وسط مدينة عفرين بينما وقع الآخر قرب مقر للقوات التركية على طريق يؤدى إلى مستشفى.

وسيطر مقاتلو المعارضة المدعومون من تركيا على عفرين في مارس بعد أن طردوا فصيل وحدات حماية الشعب الكردية الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية لها صلات بحزب العمال الكردستاني الذى يشن تمردا منذ ثلاثة عقود على أراضيها.

وقال المرصد ومقره بريطانيا إن جماعات مسلحة متمركزة فى عفرين خاضت في وقت سابق اشتباكات إثر نزاع عند نقطة تفتيش.

وأضاف أن هناك أربعة مقاتلين على الأقل بين القتلى في الانفجارين بينما يعانى بعض المصابين من جروح خطيرة.

وتدخلت تركيا بشكل مباشر فى سوريا في أغسطس 2016 وأرسلت قواتها إلى مناطق متاخمة لعفرين دعما لفصائل المعارضة لطرد وحدات حماية الشعب الكردية وتنظيم داعش من حدودها.