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الأربعاء، 27 يونيو 2018 07:59 ص
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"المرشدين السياحيين": ترشح 3 أعضاء على مقعد النقيب و19 لعضوية المجلس

الأربعاء، 27 يونيو 2018 07:00 ص
"المرشدين السياحيين": ترشح 3 أعضاء على مقعد النقيب و19 لعضوية المجلس أمير العتمة وكيل النقابة العامة للمرشدين السياحيين
كتبت آية دعبس
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قال أمير العتمة، وكيل النقابة العامة للمرشدين السياحيين، إن لجنة الإشراف على انتخابات النقابة المقرر لها يوم 24 يوليو المقبل، تلقت حتى الآن أوراق ترشح 3 أعضاء على مقعد النقيب العام، هم: حسن النحلة، ورامى سمير فرج، وأمير العتمة، وذلك حتى الآن،  بعد مرور ثلاثة أيام على فتح باب الترشح.
 
وأوضح العتمة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن عدد المرشحين لعضوية مجلس النقابة العامة، على مقاعدة الثمانية، بلغ 19 مرشحا، لافتا إلى أن لجنة الإشراف على الانتخابات مستمرة فى تلقى طلبات الترشح حتى مساء غد الخميس، وفق الجدول الزمنى المعلن لاجراءات العملية الانتخابية.
 
وكانت النقابة العامة للمرشدين السياحيين أعلنت فتح باب الترشح الأحد الماضى، على مقعد النقيب العام، وكل مقاعد المجلس البالغ عددهم 8، ومن المقرر أن يتم إجراء عمليات التصويت بالانتخابات يوم 24 يوليو المقبل، من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، ويليها عمليات الفرز، وفى حال وجود حاجة لإجراء إعادة للانتخابات فسيتم ذلك يوم 31 يوليو المقبل، وذلك تحت إشراف قضائى كامل.
 

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