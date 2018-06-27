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السيطرة على حريق محدود بسيارة ملاكى داخل ساحة انتظار السيارات بمطار سوهاج

الأربعاء، 27 يونيو 2018 07:48 ص
السيطرة على حريق محدود بسيارة ملاكى داخل ساحة انتظار السيارات بمطار سوهاج حريق سيارة - صورة أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
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تمكنت قوات الحماية المدنية الخاصة بمطار سوهاج الدولى، من السيطرة على حريق محدود بسيارة ملاكى كانت متوقفه بساحة الانتظار مما نتج عنه احتراق محتويات السيارة من الداخل دون حدوث إصابات بشرية.

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من شرطة جرجا بورود المحضر المحرر بمعرفة قسم شرطة مطار سوهاج الدولى والمتضمن نشوب حريق محدود بالسيارة رقم 29206 ملاكى قنا قيادة شنوده زكرى ونيس العبد 43 سنة حاصل على دبلوم ثانوى زراعى أثناء توقفها بساحة انتظار السيارات بالمطار ووجود قائدها أمام صالة خروج الركاب لانتظار وصول أحد أقاربة.

تمكنت قوات الحماية المدنية الخاصة بالمطار من السيطرة على الحريق دون حدوث ثمة إصابات وانحصرت التلفيات فى احتراق بعض محتويات السيارة من الداخل (التابلوه - الصالون) وبسؤال مالك السيارة قرر مضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق لحدوث ماس كهربائى بالتوصيلات الداخلية للسيارة (الضفيرة) ونفى الشبهة الجنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم  38 أحوال المركز، وجارى العرض على النيابة العامة.

 


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