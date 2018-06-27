السلطات البريطانية تخلى المنازل قرب مانشستر بسبب حريق ضخم

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

قامت السلطات البريطانية بإخلاء اكثر من 30 منزلا، بالقرب من مانشستر، فى شمال انجلترا حيث يقاتل رجال الاطفاء الحريق الذى انتشر منذ ايام في الطقس الحار عبر تلال سادلورث مور.

وقالت شرطة مانشستر، اليوم الأربعاء إنها أخلت 34 منزلا فى قرية كاربوك إلى الغرب من الحريق.

وقد أعلنت السلطات إغلاق المدارس المحلية حيث نصحت السكان بالبقاء فى منازلهم وإبقاء النوافذ والأبواب مغلقة. وقالت الشرطة إن الجيش على أهبة الاستعداد للتدخل للمساعدة إذا لزم الأمر.

تسببت الرياح والطقس الحار، خلال الايام الثلاثة الماضية، فى انتشار الحريق.