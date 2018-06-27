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الأربعاء، 27 يونيو 2018 01:50 م
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السلطات البريطانية تخلى المنازل قرب مانشستر بسبب حريق ضخم

الأربعاء، 27 يونيو 2018 12:04 م
السلطات البريطانية تخلى المنازل قرب مانشستر بسبب حريق ضخم أحد رجال الإطفاء
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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قامت السلطات البريطانية بإخلاء اكثر من 30 منزلا، بالقرب من مانشستر، فى شمال انجلترا حيث يقاتل رجال الاطفاء الحريق الذى انتشر منذ ايام في الطقس الحار عبر تلال سادلورث مور.
 
وقالت شرطة مانشستر، اليوم الأربعاء إنها أخلت 34 منزلا فى قرية كاربوك إلى الغرب من الحريق.
 
وقد أعلنت السلطات إغلاق المدارس المحلية  حيث نصحت السكان بالبقاء فى منازلهم وإبقاء النوافذ والأبواب مغلقة. وقالت الشرطة إن الجيش على أهبة الاستعداد للتدخل للمساعدة إذا لزم الأمر.
 
تسببت الرياح والطقس الحار، خلال الايام الثلاثة الماضية، فى انتشار الحريق.
جهود كبيرة للسيطرة على الحريق
جهود كبيرة للسيطرة على الحريق

أحد رجال الإطفاء
أحد رجال الإطفاء

الحريق نشب بالقرب من مدينة مانشستر
الحريق نشب بالقرب من مدينة مانشستر

الحريق نشب بمنطقة غابات
الحريق نشب بمنطقة غابات

استعدادت قصوى للتعامل مع الأزمة في سلطات مدينة مانشستر
استعدادت قصوى للتعامل مع الأزمة في سلطات مدينة مانشستر

الرياح ساهمت فى انتشار مساحة الحريق
الرياح ساهمت فى انتشار مساحة الحريق

محاولات كبيرة من رجال الإطفاء للسيطرة على الحريق
محاولات كبيرة من رجال الإطفاء للسيطرة على الحريق

أحد رجال الإطفاء
أحد رجال الإطفاء

أحد رجال الإطفاء يحاول التعامل مع الموقف
أحد رجال الإطفاء يحاول التعامل مع الموقف

الدخان يطغى على المشهد فى مدينة مانشستر
الدخان يطغى على المشهد فى مدينة مانشستر

رجل وسط دخان الحريق
رجل وسط دخان الحريق

رجال الإطفاء يتحولون إلى أشباح خلف أعمدة الدخان
رجال الإطفاء يتحولون إلى أشباح خلف أعمدة الدخان

حرائق بالقرب من مانشستر
حرائق بالقرب من مانشستر

الدخان يغطى ضوء الشمس فى مانشستر
الدخان يغطى ضوء الشمس فى مانشستر

إحدى المناطق القريبة من الحريق
إحدى المناطق القريبة من الحريق

 


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