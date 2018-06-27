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السفارة العراقية فى القاهرة تعزى شيخ الأزهر فى وفاة شقيقته

الأربعاء، 27 يونيو 2018 06:01 م
السفارة العراقية فى القاهرة تعزى شيخ الأزهر فى وفاة شقيقته الدكتور أحمد الطيب - الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف
كتب : أحمد جمعة
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تقدم سفارة جمهورية العراق فى القاهرة ومندوبيها الدائمة لدى جامعة الدول العربية، ببالغ العزاء والمواساة وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بوفاة المغفور لها شقيقته التى انتقلت إلى جوار ربها.

 

كان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة قد توجه بخالص العزاء إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف فى وفاة شقيقته سائلا الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان وأن يخلفهم فيها خيرا.

 

ويتلقى فضيلة الإمام الأكبر فى مسقط رأسه بالأقصر عصر اليوم العزاء فى شقيقته من وفود المعزين وقيادات الدولة والمواطنين على مدى ثلاثة أيام.

 

من جانبهم نعى عدد من قادة العالم الإسلامى شقيقة الإمام الأكبر، وجاء فى مقدمتهم الشيخ أحمد تميم مفتى أوكرانيا.


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