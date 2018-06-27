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الرئيس اليمنى يطالب بانسحاب كامل للمتمردين من محافظة الحديدة

الأربعاء، 27 يونيو 2018 08:02 م
الرئيس اليمنى يطالب بانسحاب كامل للمتمردين من محافظة الحديدة عبد ربه منصور هادى الرئيس اليمنى
عدن (أ ف ب)
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طالب الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، الاربعاء بانسحاب كامل للمتمردين الحوثيين من محافظة الحديدة غرب اليمن، خلال لقائه مع مبعوث الامم المتحدة، بحسب ما اعلنت الحكومة اليمنية.

والتقى مبعوث الامم المتحدة لليمن مارتن غريفيث مع هادى فى العاصمة المؤقتة للسلطة المعترف بها دوليا، فى اطار جهوده الدبلوماسية لتجنيب المدينة المزيد من المعارك.

وتشن القوات الموالية للحكومة بدعم من التحالف هجوما على الساحل الغربى لليمن باتجاه ميناء الحديدة الذى تدخل منه غالبية المساعدات والمواد التجارية والغذائية الموجهة الى ملايين السكان.

وقال مصدر حكومى يمنى اشترط عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس أن "الرئيس هادى تمسك بضرورة الإنسحاب الكامل للحوثيين من الحديدة دون شروط، او مواجهة الحسم العسكري"، ونقلت وكالة سبأ الرسمية للانباء عن الحكومة اليمنية مطالبتها ب "الانسحاب الكامل للحوثيين من ميناء ومدينة الحديدة".

 


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