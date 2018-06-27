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الرئيس اليمنى: لا يمكن تأمين الساحل الغربى دون انسحاب الحوثى من الحديدة

الأربعاء، 27 يونيو 2018 01:45 م
الرئيس اليمنى: لا يمكن تأمين الساحل الغربى دون انسحاب الحوثى من الحديدة الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى
كتبت ريهام عبد الله
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أكد خالد اليمانى وزير الخارجية اليمنى، أن الرئيس عبد ربه منصور هادى رحب بجهود المبعوث الأممى إلى اليمن، مشيرا إلى أن الرئيس أكد أن رؤية الحكومة اليمنية هى انسحاب الحوثيين الكامل من ميناء ومدينة الحديدة، وفقا لما نشرته فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل.

وأوضح وزير الخارجية اليمنى أن الرئيس اليمنى أكد للمبعوث الأممى على وجوب انتشار قوات وزارة الداخلية اليمنية فى داخل الحديدة، مشددا على أنه من غير الممكن إدارة الميناء وتأمينه بمعزل عن باقى المدينة.

وأشار الرئيس اليمنى، إلى أن انسحاب الحوثيين من الحديدة هو مدخل لتطبيق القرار 2216، موضحا أنه لا يمكن تأمين منطقة الساحل الغربى وحماية الملاحة الدولية من دون الانسحاب الحوثى الكامل من محافظة الحديدة، والانسحاب من مينائى الصليف ورأس عيسى.

 

 

 

 

 


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