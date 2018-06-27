الرئيس الفلسطينى للأمير ويليام: جادون فى التوصل للسلام مع إسرائيل

رام الله (أ ش أ)

قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس (أبومازن) "إن الجانب الفلسطينى جاد فى الوصول للسلام مع إسرائيل لتعيش الدولتان بأمن واستقرار على حدود الرابع من يونيو عام 1967 ".

وأضاف أبومازن - لدى استقباله الأمير ويليام دوق كامبريدج نجل ولى عهد بريطانيا اليوم الأربعاء بمقر الرئاسة الفلسطينية فى مدينة رام الله - "نريد الوصول إلى السلام من خلال المفاوضات، وموقفنا هذا لم يتغير منذ زمن طويل".



الرئيس عباس يصافح الأمير وليام

ورحب الرئيس الفلسطينى بزيارة الأمير ويليام الأولى إلى فلسطين .. معربا عن أمله بألا تكون الأخيرة وأن يعود الأمير ويليام إلى زيارة الشعب الفلسطينى عندما يحصل على استقلاله.

وتابع أبومازن : "نعتقد أن هذه الزيارة تقوى علاقات الصداقة بين الشعبين البريطانى والفلسطينى، ونحن دائما بحاجة لدعم الشعب البريطانى من أجل قضيتنا الفلسطينية العادلة" .. مشيرا إلى أن الحكومة البريطانية قامت مؤخرا بتقديم دعم لوكالة "الأونروا" وهذه إشارة هامة فى هذه الظروف.



خلال الحوار بين الرئيس الفلسطينى والأمير وليام

وجدد التأكيد على وقوف فلسطين ضد الإرهاب بكافة أشكاله .. قائلا :"ملتزمون بمحاربة الإرهاب حيثما كان محليا وعربيا ودوليا، لذلك نجرى اتصالات مع كل دول العالم بهذا الخصوص".

وبدوره..عبر الأمير ويليام عن سعادته بزيارته الأولى إلى فلسطين وأنه سيلتقى مع عدد من الفلسطينيين اليوم إلى جانب مشاهدة مجموعة من الفعاليات الثقافية.

وشكر أبومازن على الاستقبال الحار، قائلا : "سعيد بأن دولتى تعمل معكم فى مجالات التعليم، وآمل أن يستمر هذا التعاون للوصول إلى السلام فى المنطقة".



كلمة للرئيس عباس أثناء اللقاء

ومن المقرر أن يقوم الأمير وليام خلال زيارته لمدينة رام الله وسط الضفة الغربية بجولة فى المدينة وأن يشارك فى فعالية ثقافية، تتضمن حضور عرض للدبكة الشعبية الفلسطينية، وجولة قصيرة فى "سوق الحرجة" أمام البلدية، ومن ثم مشاهدة أطفال فلسطينيين وهم يمارسون تمارين كرة القدم.

ومن المقرر أن يتوجه الأمير وليام صباح غد الخميس إلى جبل الزيتون بالقدس لزيارة قبر جدة والده أليس أميرة باتنبيرج، وتم دفنها فى المقبرة فى أواخر سنوات الثمانينيات، ثم سيغادر الدوق من مطار بن جوريون الدولى بتل أبيب على متن رحلة خاصة متجها إلى لندن.