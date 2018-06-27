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الحرس الثورى: على الإيرانيين مساعدة الحكومة فى تجاوز المشكلات الاقتصادية

الأربعاء، 27 يونيو 2018 10:39 ص
الحرس الثورى: على الإيرانيين مساعدة الحكومة فى تجاوز المشكلات الاقتصادية حسن روحانى
رويترز
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نقلت وكالة أنباء فارس عن قائد كبير بالحرس الثورى الإيرانى قوله، اليوم الأربعاء، إن من الواجب على جميع الإيرانيين مساعدة الحكومة في التغلب على المشكلات الاقتصادية.

كان مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية قال أمس الثلاثاء إن واشنطن أبلغت حلفاءها بوقف واردات النفط الإيرانى.

وقال الجنرال يحيى رحيم صفوي وهو أيضا مستشار كبير للزعيم الأعلى الإيراني اليوم الأربعاء "من واجبنا جميعا أن نعمل معا لمساعدة حكومتنا الموقرة وبقية الفروع الحكومية في حل المشكلات الاقتصادية"، وفقا لوكالة الأنباء.

وأضاف "يجب أن نحبط خطط العدو للحرب الاقتصادية والعمليات النفسية".

 


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