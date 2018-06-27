التعليم تعلن رابط إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2018 المقرر اعتمادها غدا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن الرابط الذى يتم من خلاله بث نتيجة الدبلومات الفنية 2018 والمقرر اعتمادها وإعلانها بشكل رسمى غدا الخميس.

ومن المقرر أن يتم عقد مؤتمر صحفى غدًا لإعلان النتيجة، حيث إن نتيجة هذا العام تشهد ارتفاعا ملحوظا عن نتيجة الدبلومات الفنية للعام الماضى.

وأوضحت أن الكنترولات انتهت من تحديد قائمة أوائل الدبلومات الفنية لهذا العام، مضيفة أن مسئولى قطاع التعليم الفني يعدون المؤشرات النهائية والنسب المئوية واسماء الطلاب الأوائل.