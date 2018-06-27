التعليم: تعديل نموذج اجابة أحياء الثانوية جاء بتوصية من اللجنة الفنية

كتب محمود طه حسين

أكد الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، أن تعديل نموذج الإجابة لمادة الأحياء جاء وفقا لتوصيات اللجنة الفنية لواضعى الامتحانات.

وأوضح أنه رغم إعلان الوزارة عدم إجراء أى تعديل فى نموذج الإجابة خلال الأيام الماضية ولكنه حرصا على مصلحة الطلاب قررت الوزارة تعديل نموذج الإجابة لتحقيق مصلحة الطلاب أولا.

وتابع رئيس الامتحانات : اى قرار يحقق مصلحة الطلاب لن تتأخر الوزارة فى اتخاذه طالما تم بشكل علمى ومدروس.

وكانت الوزارة أعلنت تعديل نموذج الإجابة ا لخاص بمادة الأحياء لطلاب الثانوية العامة والذى أدى الطلاب الامتحان فى المادة الأحد الماضى.

وشمل التعديل السؤال رقم 37 بنموذج البوكليت رقم أ و27 بالنموذج رقم ب" و18 بالنموذج رقم " ج" و28 بالنموذج رقم " د" تضاف إجابة أخرى " نباتات مغطاة البذور".

وتضمن تعديل نموذج الإجابة أيضا إضافة إجابة أخرى وهى " لن تنقبض العضلة اذا كانت فى حالة راحة" بالسؤال رقم 28 بنموذج أ و5 بالنموذج ب و3 بالنموذج رقم ج و10 بالنموذج رقم د.