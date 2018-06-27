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رغم إقراض شركات تابعة..

"التجارى الدولى" فى بيان للبورصة: تصفية "أبراج كابيتال" لا تؤثر علينا

الأربعاء، 27 يونيو 2018 10:34 م
"التجارى الدولى" فى بيان للبورصة: تصفية "أبراج كابيتال" لا تؤثر علينا البنك التجارى الدولى
كتب هانى الحوتى
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أعلن البنك التجارى الدولى، فى بيان للبورصة، عن توجيه قرضين متوسطى الأجل موجهين مباشرة إلى شركتين تابعتين إلى المجموعة، ولديهما تدفقات نقدية منتظمة، كما أعلن أن البنك يمتلك حصص صغيرة كشريك محدود فى صندوقين من صناديق الأسهم الخاصة بنسبة لا تتخطى 1% فى أى منهما، مؤكدا أنه لا يوجد أى تأثير على المصرف من تصفية شركة أبراج كابيتال.
 
وكانت نحو 73 شركة مدرجة بالبورصة المصرية أكدت على عدم وجود أى علاقة تعاقدية أو ارتباط مع مجموعة أبراج كابيتال وشركاتها التابعة، جاء ذلك رداً على استفسار البورصة بخصوص وجود علاقة تعاقدية أو ارتباط بين الشركات ومجموعة أبراج كابيتال، بعد تصفية المجموعة ووقف استثماراتها.
 
وكانت شركة أبراج القابضة، قد أعلنت الأسبوع الماضى، عن تعيين محكمة فى جزر كايمان بي.دبليو.سى كمصف مؤقت لأبراج القابضة وديلويت كمصف مؤقت لأبراج لإدارة الاستثمارات المحدودة، وذلك بعدما تقدمت بطلب فى جزر كايمان الأسبوع الماضى لكى تعين المحكمة مصفين مؤقتين للشركة المتأزمة.
 

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