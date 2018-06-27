البنك المركزى: 85 مليارا للمشروعات الصغيرة.. ومليار جنيه لتمويل الابتكار

كتب: أحمد يعقوب

قالت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، ردا على سؤال لـ"اليوم السابع"، إن حجم التمويلات التى ضختها البنوك العاملة فى السوق المحلية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت نحو 85 مليار جنيه، وذلك ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى للنهوض بهذا القطاع الحيوى، مؤكدة أنه من المتوقع أن يكتمل ضخ الـ200 مليار جنيه قبل يناير 2020.

وأضافت لبنى هلال، نائب البنك المركزى المصرى، على هامش مشاركتها فى احتفالية تخريج أول دفعة من رواد الأعمال والتى أقامها "إيجى بنك"، إنه من المتوقع أن يتم إطلاق صندوق لتمويل الابتكار بقيمة مليار جنيه، خلال عام من الآن، مؤكدة أن هذا الصندوق يستهدف تمويل مشروعات فى مجال التكنولوجيا المالية، وغيرها من القطاعات الجارى دراستها فى الوقت الحالى، حيث يعمل البنك المركزى المصرى على الإطلاع على أفضل التجارب الغربية فى هذا المجال، موضحة أن تلك التمويلات سوف يضخها البنك المركزى المصرى.