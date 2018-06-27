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البابا تواضروس: "30 يونيو" ثورة شعبية أعطت لمصر الطريق لحياة جديدة

الأربعاء، 27 يونيو 2018 08:11 م
البابا تواضروس: "30 يونيو" ثورة شعبية أعطت لمصر الطريق لحياة جديدة البابا تواضروس الثانى
سارة علام
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قدم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، التهئنة بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو.

وقال البابا فى عظته الأسبوعية: "السبت تحل علينا الذكرى الخامسة لـ 30 يوينو الثورة الشعبية التى حماها الجيش وأعطت مصر بداية الطريق للحياة" .

وأضاف: "مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، ونحن فى الخطوة الأولى حتى وإن كنا نعانى من منظومة الإصلاح الاقتصادى ونثق إننا نسير فى الطريق الصحيح وأن المشروعات التى تتم فى مجالات كثيرة فى الطاقة وغيرها سوف نجنى ثمارها".

واختتم: "مصر تحاول أن تثبت نفسها وكانت البداية من هذه الثورة التى يجب أن نحافظ عليها لأنها حافظت على بلادنا".


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