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البابا تواضروس يتوجه لوادى النطرون ويلقى عظته من دير "الأنبا بيشوى"

الأربعاء، 27 يونيو 2018 10:34 ص
البابا تواضروس يتوجه لوادى النطرون ويلقى عظته من دير "الأنبا بيشوى" البابا تواضروس الثانى
سارة علام
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يغادر قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، المقر الباباوى بالكاتدرائية متجهًا لدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون اليوم، حيث يلقى عظته الأسبوعية فى السابعة مساء من الكاتدرائية الكبرى بالدير بحضور رهبان الدير وعدد من الآباء الأساقفة على أن يقضى البابا نهاية الأسبوع فى مقره الباباوى بالدير ويعود الجمعة مساء.

كان البابا تواضروس قد دأب على إلقاء عظته الأسبوعية بكنائس الكاتدرائية على أن يتقاسم ذلك بين دير الانبا بيشوي والعباسية

 

 


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البابا تواضروس

العظة الاسبوعية

دير الانبا بيشوى




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