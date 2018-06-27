البابا تواضروس يتوجه لوادى النطرون ويلقى عظته من دير "الأنبا بيشوى"

سارة علام

يغادر قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، المقر الباباوى بالكاتدرائية متجهًا لدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون اليوم، حيث يلقى عظته الأسبوعية فى السابعة مساء من الكاتدرائية الكبرى بالدير بحضور رهبان الدير وعدد من الآباء الأساقفة على أن يقضى البابا نهاية الأسبوع فى مقره الباباوى بالدير ويعود الجمعة مساء.

كان البابا تواضروس قد دأب على إلقاء عظته الأسبوعية بكنائس الكاتدرائية على أن يتقاسم ذلك بين دير الانبا بيشوي والعباسية