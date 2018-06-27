الإمارات: تقديم قطر شكاوى لا أساس لها ليس حلا لخروجها من الأزمة

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أعلنت بعثة الإمارات فى لاهاى، أن قطر تقدمت بطلب لاتخاذ إجراءات عاجلة بوقف ما تدعيه الدوحة من إجراءات تمييزية ضد المواطنين القطريين فى الإمارات متمثلة فى عدم تمكينهم من العلاج والتعليم والتجارة، إضافة إلى قطع الصلات الأسرية، مؤكدة أن خروج قطر من الأزمة مع الدول الأربعة المقاطعة لها ليس عن طريق اللجوء للمنظمات الدولية وتقديم شكاوى لا أساس لها بل عن طريق وفاء قطر بالالتزامات التى قطعتها على نفسها.

وذكرت البعثة - فى بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الأربعاء أن قطر طلبت من محكمة العدل الدولية وقف تلك الإجراءات التى تدعيها والمخالفة للواقع، مشيرة إلى أن المحكمة ستقوم خلال الأيام الثلاثة المقبلة ببحث الطلب القطرى على ضوء ما ستقدمه الإمارات من أدلة ومستندات تفند تلك الادعاءات.



وأضافت البعثة أن ما تقوم به قطر من إساءة استخدام المنظمات والجهات الدولية هى محاولة لصرف الأنظار عن الأسباب الحقيقية التى اتخذتها الدول الأربع لمقاطعة قطر بناء على ممارساتها غير المشروعة بدعم الإرهاب وإيواء المتطرفين والمطلوبين دوليا والتدخل فى شؤون الدول الأخرى ودعم خطاب الكراهية والتحريض من خلال شبكاتها الإعلامية وعدم التزامها بالمواثيق والاتفاقيات والتعاهدات التى قطعتها قطر على نفسها.



وأكدت البعثة موقف الإمارات الواضح من الشعب القطرى والذى أقحمته الحكومة القطرية فى ممارسات أدت إلى معاناته دون أن يكون له يد فى ذلك.