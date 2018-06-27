video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 27 يونيو 2018 06:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الإمارات: تقديم قطر شكاوى لا أساس لها ليس حلا لخروجها من الأزمة

الأربعاء، 27 يونيو 2018 04:13 م
الإمارات: تقديم قطر شكاوى لا أساس لها ليس حلا لخروجها من الأزمة الرباعى العربى
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت بعثة الإمارات فى لاهاى، أن قطر تقدمت بطلب لاتخاذ إجراءات عاجلة بوقف ما تدعيه الدوحة من إجراءات تمييزية ضد المواطنين القطريين فى الإمارات متمثلة فى عدم تمكينهم من العلاج والتعليم والتجارة، إضافة إلى قطع الصلات الأسرية، مؤكدة أن خروج قطر من الأزمة مع الدول الأربعة المقاطعة لها ليس عن طريق اللجوء للمنظمات الدولية وتقديم شكاوى لا أساس لها بل عن طريق وفاء قطر بالالتزامات التى قطعتها على نفسها.

وذكرت البعثة - فى بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الأربعاء أن قطر طلبت من محكمة العدل الدولية وقف تلك الإجراءات التى تدعيها والمخالفة للواقع، مشيرة إلى أن المحكمة ستقوم خلال الأيام الثلاثة المقبلة ببحث الطلب القطرى على ضوء ما ستقدمه الإمارات من أدلة ومستندات تفند تلك الادعاءات.


وأضافت البعثة أن ما تقوم به قطر من إساءة استخدام المنظمات والجهات الدولية هى محاولة لصرف الأنظار عن الأسباب الحقيقية التى اتخذتها الدول الأربع لمقاطعة قطر بناء على ممارساتها غير المشروعة بدعم الإرهاب وإيواء المتطرفين والمطلوبين دوليا والتدخل فى شؤون الدول الأخرى ودعم خطاب الكراهية والتحريض من خلال شبكاتها الإعلامية وعدم التزامها بالمواثيق والاتفاقيات والتعاهدات التى قطعتها قطر على نفسها.


وأكدت البعثة موقف الإمارات الواضح من الشعب القطرى والذى أقحمته الحكومة القطرية فى ممارسات أدت إلى معاناته دون أن يكون له يد فى ذلك.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

هل تقف قطر وراء محاولة اغتيال رئيس وزراء إثيوبيا؟.. مراقبون: الحمدين استهدف آبى أحمد عقب زيارة ولى عهد أبو ظبى لأديس أبابا.. ودعم الرباعى العربى وموقف أحمد من حقوق مصر بمياه النيل يؤكد سعى الدوحة لتصفيته

تفاصيل بيان الرباعى العربى برفع قضية المجال الجوى السيادى مع قطر لمحكمة العدل

صور العالم هذا الصباح.. الرباعى العربى يتصدى لإرهاب قطر أمام محكمة العدل الدولية.. مظاهرات فى أمريكا احتجاجا على سياسة ترامب بشأن الهجرة.. الاحتلال الإسرائيلى يقصف سيارة فلسطينية والمقاومة ترد برشقة صواريخ

الرباعى العربى يتصدى لإرهاب "تميم".. مصر والسعودية والإمارات والبحرين يرفعون ملف قضية المجال الجوى السيادى مع قطر لمحكمة العدل الدولية.. الدول الأربع تؤكد: الدوحة مستمرة فى انتهاك الحقوق السيادية وتدعم التطرف

الرباعى العربى

مصر

قطر

الإمارات

أخبار الإمارات




لا تفوتك
السيسى: مصر ستصبح جسرا قاريا للطاقة الكهربائية بين أفريقيا وأوروبا

السيسى: مصر ستصبح جسرا قاريا للطاقة الكهربائية بين أفريقيا وأوروبا

الحكومة تعلن فتح باب التقديم إلكترونيا للمدارس اليابانية 2 يوليو المقبل

الحكومة تعلن فتح باب التقديم إلكترونيا للمدارس اليابانية 2 يوليو المقبل

5 سنوات على ثورة 30 يونيو.. مصر تنتصر على الإرهاب.. انخفاض العمليات الإرهابية بنسبة 85% .. وخبير أمنى: العملية سيناء 2018 حققت أهدافها بنسبة 95% ومازالت مستمرة..المقرحى : فرض سيطرة قوات الشرطة على جميع المناطق

5 سنوات على ثورة 30 يونيو.. مصر تنتصر على الإرهاب.. انخفاض العمليات الإرهابية بنسبة 85% .. وخبير أمنى: العملية سيناء 2018 حققت أهدافها بنسبة 95% ومازالت مستمرة..المقرحى : فرض سيطرة قوات الشرطة على جميع المناطق

السيد عطا المشرف على "التنسيق" لـ"اليوم السابع": استثناء الـ900 الأوائل بالثانوية من التوزيع الجغرافى والمصروفات..اختبارات القدرات رسومها 350 جنيها..وزير التعليم العالى يرسل خطابا للداخلية لتأمين مكتب التنسيق

السيد عطا المشرف على "التنسيق" لـ"اليوم السابع": استثناء الـ900 الأوائل بالثانوية من التوزيع الجغرافى والمصروفات..اختبارات القدرات رسومها 350 جنيها..وزير التعليم العالى يرسل خطابا للداخلية لتأمين مكتب التنسيق

مجدى عبد الغنى: أنا مش حرامى ومسرقتش القمصان وأرفض التشكيك فى سمعتى.. فيديو

مجدى عبد الغنى: أنا مش حرامى ومسرقتش القمصان وأرفض التشكيك فى سمعتى.. فيديو

رئيس الشيشان: اعتزال محمد صلاح بسبب مقابلتى شائعات من الأعداء

رئيس الشيشان: اعتزال محمد صلاح بسبب مقابلتى شائعات من الأعداء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة