الأمير وليام يصل الضفة الغربية المحتلة للقاء الرئيس الفلسطينى

رويترز

دخل الأمير البريطانى وليام الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأربعاء، للقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ومن المقرر أن يلتقي الأمير وليام مع عباس في مدينة رام الله. وهذه أول زيارة لأحد أفراد الأسرة المالكة في بريطانيا إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية.



وليام خلال استقباله فى رام الله

وكان الأمير التقى مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتياهو أمس الثلاثاء فى القدس.



الرئيس عباس يصافح الأمير وليام

وقال القنصل البريطانى العام بالقدس فيليب هول الإثنين الماضى ، فى تصريحات للصحفيين بمقر القنصلية بالقدس - أن الأمير سيتوجه - خلال تلك الزيارة التاريخية للمنطقة - لمقابلة مجموعة من اللاجئين برام الله للتعرف على حياتهم، ومشاكلهم ، ثم سيشهد مهرجانا ثقافيا هناك كما سيجرى حفل استقبال بالقنصلية العامة بالقدس مساء اليوم ذاته.