video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 27 يونيو 2018 08:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الأمير وليام: أتمنى أن تزداد الصداقة بين الشعبين الفلسطينى والبريطانى

الأربعاء، 27 يونيو 2018 07:26 م
الأمير وليام: أتمنى أن تزداد الصداقة بين الشعبين الفلسطينى والبريطانى الأمير وليام
القدس (رويترز)
إضافة تعليق

قال الأمير وليام، فى أول زيارة رسمية لعضو بالأسرة الملكية البريطانية للأراضى الفلسطينية، اليوم الأربعاء، للفلسطينيين إنهم لم يذهبوا طى النسيان، وإن زيارته إلى الضفة الغربية كانت "مفعمة بالمشاعر".

وقال الأمير فى كلمة أمام حشد بمكان مفتوح بالقنصلية العامة البريطانية فى القدس، "رسالتى الليلة هى أنكم لم تذهبوا طى النسيان، إنها تجربة مفعمة بالمشاعر أن ألتقى بكم وبفلسطينيين آخرين فى الضفة الغربية وأستمع إلى رواياتكم".

وأضاف "يحدونى الأمل فى أن تزداد الصداقة والاحترام المتبادل بين الشعبين الفلسطينى والبريطانى قوة من خلال وجودى هنا وإدراكى للتحديات التى تواجهونها".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور..الأمير وليام يلتقى بالفائزة بمسابقة الأغنية الأوروبية

صور..الأمير وليام يزور مدرسة تابعة للأنروا فى مخيم الجلزون الفلسطينى

الأمير وليام

بريطانيا

الصداقة

الشعب الفلسطينى

الشعب البريطانى




لا تفوتك
السيسى: مصر ستصبح جسرا قاريا للطاقة الكهربائية بين أفريقيا وأوروبا

السيسى: مصر ستصبح جسرا قاريا للطاقة الكهربائية بين أفريقيا وأوروبا

الحكومة تعلن فتح باب التقديم إلكترونيا للمدارس اليابانية 2 يوليو المقبل

الحكومة تعلن فتح باب التقديم إلكترونيا للمدارس اليابانية 2 يوليو المقبل

5 سنوات على ثورة 30 يونيو.. مصر تنتصر على الإرهاب.. انخفاض العمليات الإرهابية بنسبة 85% .. وخبير أمنى: العملية سيناء 2018 حققت أهدافها بنسبة 95% ومازالت مستمرة..المقرحى : فرض سيطرة قوات الشرطة على جميع المناطق

5 سنوات على ثورة 30 يونيو.. مصر تنتصر على الإرهاب.. انخفاض العمليات الإرهابية بنسبة 85% .. وخبير أمنى: العملية سيناء 2018 حققت أهدافها بنسبة 95% ومازالت مستمرة..المقرحى : فرض سيطرة قوات الشرطة على جميع المناطق

السيد عطا المشرف على "التنسيق" لـ"اليوم السابع": استثناء الـ900 الأوائل بالثانوية من التوزيع الجغرافى والمصروفات..اختبارات القدرات رسومها 350 جنيها..وزير التعليم العالى يرسل خطابا للداخلية لتأمين مكتب التنسيق

السيد عطا المشرف على "التنسيق" لـ"اليوم السابع": استثناء الـ900 الأوائل بالثانوية من التوزيع الجغرافى والمصروفات..اختبارات القدرات رسومها 350 جنيها..وزير التعليم العالى يرسل خطابا للداخلية لتأمين مكتب التنسيق

رئيس الشيشان: اعتزال محمد صلاح بسبب مقابلتى شائعات من الأعداء

رئيس الشيشان: اعتزال محمد صلاح بسبب مقابلتى شائعات من الأعداء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة