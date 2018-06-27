الأمير خالد الفيصل يطلق فعاليات الدورة الثانية عشرة لسوق عكاظ

كتب: مصطفى عنبر

أطلق الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة مساء اليوم فعاليات الدورة الثانية عشرة لسوق عكاظ تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين وبحضور رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنى، رئيس اللجنة العليا لسوق عكاظ، الأمير سلطان بن سلمان، ووزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم حيث تحل مصر ضيف شرف الدورة الثانية عشرة من سوق عكاظ بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

وتشارك مصر بأنشطة فنية وثقافية مميّزة، تتضمّن جناحاً خاصاً بالحرف اليدوية، وندوة بعنوان "التنمية الثقافية.. تحديات الحاضر وتطلعات المستقبل". كما تنظم فرق من دار الأوبرا المصرية عدة حفلات فى مسرح سوق عكاظ.

ويتميز السوق بفعاليات متنوعة غير عادية في تظاهرة ثقافية يشهدها عدد كبير من المثقفين والأدباء العرب والمهتمين بالشأن الثقافي والتاريخي والاقتصادي.

وتشهد الدورة الحالية عدداً من الفعاليات والأنشطة التي تُعَّرِّف بتاريخ الجزيرة العربية وحضاراتها والإرث التاريخي لسوق عكاظ ومحافظة الطائف، من خلال 17 منظماً سعودياً من كافة مناطق المملكة.

ويحفل البرنامج الثقافي بالعديد من الفعاليات وذلك بمشاركة عدد من المثقفين والأدباء والشعراء العرب، ويتضمن (10) ندوات ثقافية، (8) ورش عمل، (3) أمسيات شعرية، مسابقة للعروض المسرحية.

فيما تشمل جادة عكاظ للثقافة التي تشرف عليها الهيئة العامة للثقافة عدة فعاليات، أبرزها: الخيمة الثقافية، معرض القطع الفائزة بجوائز، مسابقات سوق عكاظ، معرض الخط العربي، معرض الفنون التشكيلية، عروض مسابقات سوق عكاظ المسرحية، معرض ألوان عكاظ والتصوير الضوئي.

وتشهد " جادة عكاظ للتراث " أكثر من (150) فعالية متنوعة بين تراثية وثقافية وعروض مسرحية، وفعاليات الحرف والصناعات اليدوية، وقصصا من حياة شعراء سوق عكاظ،. كما تتضمن فعاليات لقوافل الإبل والخيل العربية، وعروض الشعراء على الإبل، و"فعاليات فتيان عكاظ"، والمعلقات الشعرية، وغيرها من الفعاليات الأخرى.

ويشارك مركز الملك عبدالعزيز لجمال الخيل العربية في هذه الدورة من خلال تنظيم بطولة سوق عكاظ لجمال الخيل العربية لمدة ثلاثة أيام. كما يشارك الاتحاد السعودي للهجن بعدد من الفعاليات منها منافسة مارثون سوق عكاظ للهجن.

شهد حفل افتتاح الدورة الثانية عشرة من سوق عكاظ ، العديد من العروض المسرحية والثقافية تتضمن فقرات منوعة ومميزة في المسرح الرئيسي للسوق توظف فيه أحدث التقنيات البصرية والإبداعية، مع التركيز على إبراز البُعد الحضاري الغني الذي تختزنه هذه البقعة من المملكة ولازالت تحتفظ بالتعاقب الحضاري الذي كانت مسرحاً له.

وتم خلال الحفل تقديم عمل فني كبير يتضمن لوحات مسرحية وشعرية وغنائية أعدها الأمير بدر بن عبدالمحسن، ويشارك في تنفيذها عدد من كبار الممثلين والمطربين السعوديين.

وشمل حفل الافتتاح تسليم جوائز مسابقات سوق عكاظ التي تم إعلان الفائزين بها خلال الشهر الماضي والبالغة (15) جائزة ومسابقة تغطي مساحة واسعة من الإبداع في الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية والإنسانية.

يذكر أن سوق عكاظ يشهد مشاركة أكثر من 8000 مواطن من مشاركين وعاملين ومنظمين، إضافة إلى 500 شاب متطوع من محافظة الطائف تم تأهيلهم وتدريبهم على المشاركة