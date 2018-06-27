الأزهر الشريف ينعى شقيقة الإمام الأكبر

نعى الأزهر الشريف بمزيد من التسليم والرضا بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن – شقيقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتورأحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، التى انتقلت إلى جوار ربها، صباح اليوم الأربعاء.

ويتقدم الأزهر الشريف وجميع هيئاته وقياداته والعاملين به بخالص العزاء وصادق المواساة لفضيلة الإمام الأكبر وجميع أسرتها الكريمة، داعين الله -جلت قدرته- أن يتغمد الفقيدة بواسع مغفرته ورحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان، "إِنَّا للهِ وإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".

وأعلن الأزهر الشريف أن العزاء بالأقصر وقاصر على الأسرة.