video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 27 يونيو 2018 11:24 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: غدا انخفاض بدرجات الحرارة والعظمى فى القاهرة 37 درجة

الأربعاء، 27 يونيو 2018 10:59 ص
الأرصاد: غدا انخفاض بدرجات الحرارة والعظمى فى القاهرة 37 درجة حالة الطقس - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.
 
 
وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس، بالقاهرة العظمى 37  والصغرى 27 ، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 22 ، ومطروح العظمى 29  والصغرى 22 .
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأرصاد:طقس اليوم شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 40 درجة

درجات الحرارة

الارصاد

اخر الاخبار

اخبار مصر

مصر اليوم

الطقس




لا تفوتك
وزير الكهرباء: الرئيس مفاوض شاطر وحصل من "سيمنز" على أسعار لم ولن تحدث

وزير الكهرباء: الرئيس مفاوض شاطر وحصل من "سيمنز" على أسعار لم ولن تحدث

حملات مرورية بالطرق السريعة لتوعية قائدى السيارات..صور

حملات مرورية بالطرق السريعة لتوعية قائدى السيارات..صور

صور.. مميش: قناة السويس حققت اعلى عائدات بتاريخها بلغت 600 مليون دولار.. القناة الجديدة شريان التنمية لمصر ومستقبلها.. الفقى: تأميمها تأكيد للإرداة المصرية.. وسفيرة بلجيكا: علاقتنا مع القاهرة قوية منذ عام 1838

صور.. مميش: قناة السويس حققت اعلى عائدات بتاريخها بلغت 600 مليون دولار.. القناة الجديدة شريان التنمية لمصر ومستقبلها.. الفقى: تأميمها تأكيد للإرداة المصرية.. وسفيرة بلجيكا: علاقتنا مع القاهرة قوية منذ عام 1838

السوشيال ميديا هذا الأسبوع.. مسكة إيد الأمير هارى لزوجته ميجان.. ملياردير مصرى يحتفل بزفافه على سورية عمرها 62 عاما.. أبطال الألعاب الفردية يطيبون جراح المونديال.. ورسائل المحبة بين المصريين والسعوديين

السوشيال ميديا هذا الأسبوع.. مسكة إيد الأمير هارى لزوجته ميجان.. ملياردير مصرى يحتفل بزفافه على سورية عمرها 62 عاما.. أبطال الألعاب الفردية يطيبون جراح المونديال.. ورسائل المحبة بين المصريين والسعوديين

كأس العالم 2018.. كوبر على رأس 5 مدربين ضحايا مونديال روسيا

كأس العالم 2018.. كوبر على رأس 5 مدربين ضحايا مونديال روسيا

جوجل تطلق برنامجا جديدا لمساعدة المطورين على ابتكار محتوى للواقع المعزز

جوجل تطلق برنامجا جديدا لمساعدة المطورين على ابتكار محتوى للواقع المعزز

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة