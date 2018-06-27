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الأرصاد:طقس اليوم شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 40 درجة

الأربعاء، 27 يونيو 2018 08:00 ص
الأرصاد:طقس اليوم شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 40 درجة أحوال الطقس فى القاهرة
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارًا لطيف ليلاً وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.
 
 
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
 
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

 

الصغرى العظمى

 
القاهرة 25 40
وسط الدلتا 24 39
الإسكندرية 21 34
بلطيم 21 32
مطروح 23 29
السلوم 20 31
سيوة 28 37 
بورسعيد 24 33
دمياط 23 33
العريش 19 36
رفح 20 35
الإسماعيلية 20 40
السويس 21 41
رأس سدر 23 38
نخل 16 38
نويبع 26 37
طابا 23 36
كاترين 18 33
الطور 25 33
شرم الشيخ 28 38
الغردقة 28 40
مرسى علم 30 39
الفيوم 24 40
بنى سويف 24 41
المنيا 24 41
أسيوط 25 42
سوهاج 25 42
قنا 26 42
الأقصر 26 43
أسوان 30 43
أبوسمبل 29 43
الوادى الجديد 28 43
شلاتين 28 38
أبو رماد 29 37
رأس حدربة 30 36
حلايب 30 36
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

 

الصغرى العظمى

 
مكة المكرمة 32 44
المدينة 29 45
الرياض 29 43
المنامة 32 38
أبوظبى 30 42
الدوحة 31 41
الكويت 33 48
دمشق 18 39
بيروت 25 30
عمان 19 35
القدس 20 33
غزة 23 32
بغداد 29 44
مسقط 31 38
صنعاء 14 27
الخرطوم 28 38
طرابلس 21 27
تونس 17 29
الجزائر 19 26
الرباط 16 24
نواكشوط 22 28
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

 

الصغرى العظمى

 
أنقرة 16 33
اسطنبول 20 28
اسلام اباد 26 40
نيودلهى 28 35
جاكرتا 24 32
بكين 25 37
كوالامبور 23 30
طوكيو 25 30
أثينا 19 24
روما 16 30
باريس 16 28
مدريد 23 36
برلين 16 24
لندن 14 26
مونتريال 17 28
موسكو 15 26
نيويورك 23 31
واشنطن 22 27

 


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