اتحكم فيه قبل ما يقتلك فى صمت.. ارتفاع ضغط الدم يسبب نزيف المخ وهبوط القلب

قال الدكتور هشام صلاح الدين أستاذ أمراض القلب بطب قصر العينى، خلال مؤتمر "كارديو الكس" لأمراض القلب الذى عقد بمكتبة الإسكندرية، إن ارتفاع ضغط الدم من الأمراض المنتشرة جدًا فى مصر كما فى كثير من دول العالم.

وأضاف، أنه طبقًا للإحصائيات التى أجريت منذ فترة أظهرت أن نسبة ارتفاع الضغط فى المصريين كانت 26%، ولكنها زادت فى الآونة الأخيرة لتقترب من 40%، موضحًا أن مرض ضغط الدم يشكل مشكلة حقيقية نظرًا لأن غالبية المرضى لا يعانون من أى أعراض فى بداية المرض لذلك فقد سمى ارتفاع ضغط الدم بالقاتل الصامت.

وأشار إلى أن معظم حالات ارتفاع الضغط "أكثر من 95% من الحالات" غير معروفة السبب، موضحًا أن قليل من الحالات يكون سبب ارتفاع ضغط الدم نتيجة لوجود مشاكل فى الكلى أو ضيق فى شريان الكلى أو خلل هرمونى بالجسم، مضيفًا أن زيادة الوزن أحد العوامل التى تتسبب فى ارتفاع ضغط الدم والسكر.

وأكد أن هناك بعض الأدوية التى تتسبب فى ارتفاع ضغط الدم، موضحًا أن من أهم مضاعفات ارتفاع الضغط هى زيادة حدوث قصور الشرايين التاجية وقصور الدورة الدماغية، ونزيف المخ، وقصور وظائف الكلى، وهبوط عضلة القلب.

وقال، إن أهم طرق الوقاية لمنع حدوث ارتفاع ضغط الدم المحافظة على الوزن المثالى، والالتزام بالطعام الصحى وممارسة الرياضة.

وقال، إنه بالرغم من خطورة المرض فإن العلاج يقى المريض من معظم المضاعفات الناتجة عن ارتفاع ضغط الدم، ويتمثل العلاج فى وسائل غير دوائية مثل الإقلال من تناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة كبيرة من الملح، والمحافظة على الوزن، والرياضة، موضحًا أنه يوجد العديد من الأدوية والتى تتناسب مع كل مريض حسب حالته.

وأشار إلى أنه يوجد وسائل أخرى علاجية تحت البحث تعطى أملاً لمرضى ارتفاع ضغط الدم، مثل توسيع بالونى لشريان الكلى الضيق فى بعض الحالات أو استخدام كى العصب الثمبثاوى لشريان الكلى ووسائل أخرى كثيرة مستحدثة تحت البحث.