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الأربعاء، 27 يونيو 2018 10:21 م
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أول تصريح من نائب الرئيس الأمريكى عن الأزمة الفنزويلية

الأربعاء، 27 يونيو 2018 09:40 م
أول تصريح من نائب الرئيس الأمريكى عن الأزمة الفنزويلية نائب الرئيس الأمريكى مايك بينس
كتب: محمد محسن أبو النور
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أكد نائب الرئيس الأمريكى، مايك بنيس، أن الشعب الفنزويلى يجب أن يتمع بالحرية، مستشهدا بإحدى الآيات من الكتاب المقدس.

وقال بنيس فى تغريدة له من خلال حسابه الرسمى على موقع التدوينات المصغرة "تويتر": "يخبرنا الكتاب المقدس أين روح الرب، إنها فى الحرية".

وأضاف قوله: "أنا أعلم وأؤمن حقاً، وأنا أعلم قلب الإيمان للشعب الفنزويللا، قلب إيمان الملايين فى هذا العالم الجديد، وأعلم أن الحرية سوف تسود فى فنزويلا. إنه مصيرنا المشترك".

وتعانى فنزويلا إحدى الدول المنتجة والمصدرة للنفقط عضو منظمة أوبك من أزمات اجتماعية وسياسية طاحنة افرزها وضع اقتصادى متردى نتج عن العقوبات الأمريكية على البلاد التى تتخذ مواقف عدائية ضد النظام الدولى.

 


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