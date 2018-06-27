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الأربعاء، 27 يونيو 2018 01:08 م
خالد صلاح
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أول اجتماع للجنة التنسيقية بين وزيرى الزراعة والرى بعد تشكيل الحكومة

الأربعاء، 27 يونيو 2018 12:12 م
أول اجتماع للجنة التنسيقية بين وزيرى الزراعة والرى بعد تشكيل الحكومة اجتماع اللجنة التنسيقية بين وزيرى الزراعة والرى
كتب عز النوبى
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اجتمعت  اللجنة التنسيقية بين وزيرى الزراعة والرى، برئاسة الدكتور  عزالدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد عبدا لعاطى وزير الموارد المائية والرى لبحث المشاكل المتعلقة بالزراعة والرى.
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وأكد وزير الزراعة أن التنسيق بين الوزارتين ساهم في حل مشاكل عديدة وظهر ذلك جليا خلال تحديد مساحات زراعة الأرز وان سعر الضمان الذي تم تحديده للقطن شجع المواطنين على زراعته بدلا من الأرز وزيادة مساحته إلى 336 ألف فدان هذا العام فالقطن محصول ثلاثية الغرض (زيت وعلف وشعر) كما أنه أقل استهلاكا للمياه وجذوره مفيدة للتربة.

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من ناحيته قال وزير الرى إن هناك تعاون مع البنوك لإدخال الرى الحديث للمساحات الصغيرة، موضحا أن قرار تحديد مساحة زراعة الأرز كان صعبا ولكنه كان صائبا.

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كما اتفق الوزيران على التعاون من أجل التغلب على الملاحظات الفنية بمشروع استصلاح وزراعة 20 ألف فدان بمنطقة غرب غرب المنيا وخاصة تحسين جودة المياه لتقليل نسبة الملوحة كما اتفقا على انضمام وزارة الإسكان للجنة للتعاون معا من أجل توفير المياه.
 
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